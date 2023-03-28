في منتصف الليل.. إنقاذ سيدة وجنينها من نزيف حاد بالرحم ببريدة

وذكر تجمّع القصيم الصحي أن المرأة الحامل وهي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 36 عامًا كانت بحالة وضع للجنين في بطنها بصورة طبيعية، إلا أن تعسّر حالتها عند الولادة استدعى القيام بالتدخل الطبي الجراحي من خلال تنفيذ عملية قيصرية عاجلة.