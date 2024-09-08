محافظ ⁧‫الليث‬⁩ يُدشن برنامج دبلوم تقنية استزراع الأسماك

دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأحد، النسخة الأولى لدبلوم تقنية استزراع الأسماك المبتدأ بالتوظيف.
جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانيّة والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي، ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس بدر بن حامد العوجان، ومساعد الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور أحمد بن راشد البشيري.
ويعد هذا البرنامج الذي ينفذ بالشراكة بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وجامعة أم القرى، الأول من نوعه وأحد أهم مشروعات توطين صناعة الاستزراع السمكي، التي تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما يعد رافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات، في حين يستهدف زيادة تعزيز فُرص أبناء وبنات المحافظة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل وسدّ احتياجاته الوظيفية.
وأكدَّ محافظ الليث، أهمية هذه البرامج التي تخدم وتُعزز فرص أبناء وبنات المحافظة، ومدى أهمية الاستثمار البشري من خلال تنمية الموارد البشريَّة، التي تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030م.
بدوره قال الدكتور "البشيري": إن الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى، تحرص على دعم البرامج التدريبية والدبلومات التخصصية التطبيقية التي تعزز مهارات سوق العمل وتساعد على سد الاحتياج.
وأشار إلى أن نطاق التعاون يشتمل على مجال التدريب الميداني المنتهي بالتوظيف، إلى جانب التعاون في استحداث البرامج التدريبية والتأهيلية والدبلومات، وبناء الخطط والمقررَّات الدراسية، والدعم بتقديم الاستشارات العلمية والمهنية.