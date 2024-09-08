محافظ ⁧‫الليث‬⁩ يُدشن برنامج دبلوم تقنية استزراع الأسماك

ويعد هذا البرنامج الذي ينفذ بالشراكة بين المجموعة الوطنية للاستزراع المائي وجامعة أم القرى، الأول من نوعه وأحد أهم مشروعات توطين صناعة الاستزراع السمكي، التي تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.