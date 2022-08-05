مستشفى جنوب القنفذة يحقق اعتماد سباهي لـ3 سنوات قادمة

يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI" يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوصول إلى أفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.