مستشفى جنوب القنفذة يحقق اعتماد سباهي لـ3 سنوات قادمة

حصل مستشفى جنوب القنفذة العام على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" CBAHI" لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك بعد اجتياز المستشفى كافة معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المملكة العربية السعودية.
يأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد ليعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة.
يُذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي "CBAHI" يهدف إلى إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوصول إلى أفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.