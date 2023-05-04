"التجارة" تٌشهر بالمواطنة "نوف عبدالعزيز عبدالله الناصر" والمواطن "صالح عبدالله مبارك العطوي" والمقيم التركي "اركين اشريك" لارتكابهم جريمة التستر في قطاع المطاعم

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالأحساء المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.