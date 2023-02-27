استعدادات مكثفة لانطلاق "مهرجان العسل الثاني" بأضم

بدوره، قال محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي: إن المهرجان ومن خلال ما خرجنا به في النسخة الماضية حقق نجاحات متواصلة، حيث يحظى باهتمام ودعم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أسهم هذا الاهتمام في الحفاظ على العسل البلدي، وتعزيز موارده التي تنعكس على الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما جعله عامل جذب سياحي وتراثي.