استعدادات مكثفة لانطلاق "مهرجان العسل الثاني" بأضم

تُواصل اللجان المنظمة لفعاليات مهرجان العسل الثاني بمحافظة أضم استعداداتها النهائية لتدشين المهرجان، حيث أصبح أيقونة للمحافظة وكرنفالًا سنويًا يعرض فيه النحالون منتجاتهم من العسل الذي تتميز به المحافظة، ويشارك فيه عدد من العارضين؛ لعرض أنواع كثيرة من العسل الذي تشتهر به المنطقة وما جاورها من مناطق؛ ومن أهمها: السدر، والسمر، والظهيان، والطلح، وغيرها من أنواع العسل.
بدوره، قال محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي: إن المهرجان ومن خلال ما خرجنا به في النسخة الماضية حقق نجاحات متواصلة، حيث يحظى باهتمام ودعم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أسهم هذا الاهتمام في الحفاظ على العسل البلدي، وتعزيز موارده التي تنعكس على الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مما جعله عامل جذب سياحي وتراثي.
وأضاف "الفيفي": "الاهتمام بهذا المهرجان يحفز المهتمين بالنحل والعسل من خلال الاهتمام بهذه المهنة؛ وذلك للوصول إلى تحسين جودة العسل وزيادة إنتاجه، وتطوير صناعة العسل في المحافظة التي تشتهر بتنوع تضاريسها وخصوبة تربتها وتوفر الغطاء النباتي المميز وكثافة وانتشار الأشجار التي يتغذى منها النحل".
وينطلق المهرجان يوم الخميس المقبل، ويقام لمدة خمسة أيام، حيث يضم معرضًا للعسل وفعاليات متنوعة تضم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع.