أحوال جوية غير مستقرة مرفقة بأمطار رعدية أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل

كما يُتوقع أن تشمل فرص السحب الركامية الممطرة أجزاء متفرقة من منطقة الرياض إداريًّا (وخاصة المحافظات الغربية منها)، وتمتد بعض السحب الممطرة لأجزاء من حائل والقصيم وحفر الباطن، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة؛ ولكن لا يُستبعد أن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا والتي تُصحَب بحدوث الرعد في حينها، ونشاط في الرياح السطحية.