أحوال جوية غير مستقرة مرفقة بأمطار رعدية أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل

تشير نواتج المحاكاة الحاسوبية إلى توقعات ببقاء المملكة العربية السعودية تحت تأثير اضطرابات جوية تترافق بفرص هطول أمطار رعدية في العديد من المناطق خلال إجازة عيد الفطر، وتأتي هذه الأجواء نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع امتداد سطحي لمنخفض البحر الأحمر، وتدفق كميات من الرطوبة من مناطق مدارية.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدد نشاط السحب الركامية في ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة، على أجزاء مختلفة من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ بما فيها: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، وتمتد لأجزاء محدودة إجمالًا من مرتفعات المدينة المنورة وتبوك، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة.
كما يُتوقع أن تشمل فرص السحب الركامية الممطرة أجزاء متفرقة من منطقة الرياض إداريًّا (وخاصة المحافظات الغربية منها)، وتمتد بعض السحب الممطرة لأجزاء من حائل والقصيم وحفر الباطن، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة؛ ولكن لا يُستبعد أن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا والتي تُصحَب بحدوث الرعد في حينها، ونشاط في الرياح السطحية.
ويتعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا يوم السبت؛ بحيث يتسع نشاط السحب الركامية الممطرة يوم السبت، لتشمل بذلك أجزاء متفرقة الطابع من مناطق الرياض والقصيم وحائل، وتمتد لتطال أجزاء من الشرقية والحدود الشمالية بإذن الله.
ويتزامن ذلك مع استمرار نشاط السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.