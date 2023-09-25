"تأثيرات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام".. أسبوع إعلامي مكثف بجامعة أم القرى

أعلن قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى، عن إقامة فعالية الأسبوع الإعلامي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، والتي تهدف لدراسة "تأثيرات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام"، في مقر شركة وادي مكة للتقنية والتي ستحتضن الفعالية بدءًا من 1 أكتوبر 2023م، لثلاثة أيام متتالية من الأحد وحتى الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م؛ في تمام الساعة 10 ص وحتى الساعة 3م.
وسيضم الأسبوع الإعلامي في نسخته الأولى العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع نخبة مميزة من المتحدثين والمتحدثات من أهل الخبرة والاختصاص؛ لمناقشة المواضيع المرتبطة بالإعلام والتقنية؛ ومن أبرزها: صناعة المحتوى الإعلامي ومستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي وتأثيرات الإعلام الرقمي على الجماهير ومستقبل التحقق من الأخبار الكاذبة.
وتتاح الفعالية أمام أصحاب التجارب المميزة والأفكار الملهمة ليشاركوا تجاربهم وأفكارهم أمام المهتمين بهذا المجال؛ عبر جلسات يومية على مدى أيام الفعالية، ستتاح من خلالها الفرصة لمجموعة من المميزين والمبدعين للاستفادة من تجاربهم الملهمة وأفكارهم الطموحة في المجال الإعلامي.
وتم الإعلان عن المسابقة التي سينظمها قسم الإعلام بهذه المناسبة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بعنوان: نجم/ نجمة الأسبوع الإعلامي. والتي تهدف لإبراز مواهب الطلاب والطالبات بصناعة الرسائل الإعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا الجانب صرّح رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي، أن القطاع الإعلامي يتغير بسرعة مهولة مع تغيرات التقنية اليوم، ونحن بحاجة في هذا العصر لتفهّم هذه الطبيعة المتغيرة ومواكبتها بكل طاقاتنا العلمية والعملية. حيث يسعى قسم الإعلام لتقديم أفضل الخبرات والإمكانيات التي نملكها في سبيل تحقيق هذا الهدف، مستنيرين برؤية مملكتنا ٢٠٣٠، والتي تقدم كل سبيل من أجل تطوير الموارد البشرية والقطاع الإعلامي.
جدير بالذكر أن فكرة الفعالية بدأت من قِبَل خالد الحميد -طالب في قسم الإعلام بمسار العلاقات العامة- حيث كانت هذه الفكرة في بداياتها طلابية المنشأ، ومن بعد ذلك دعمت لجنة الأنشطة الثقافية وخدمة المجتمع بقسم الإعلام الطالب، فعملت على تطويرها وبلورتها، وسَعَت لربطها بالمتغيرات الحديثة في المجال الإعلامي وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحقق من خلالها أكبر قدر من الفائدة، الوعي، التطوير والمواكبة لهذا المجال من المهتمين والمختصين.