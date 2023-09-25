"تأثيرات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام".. أسبوع إعلامي مكثف بجامعة أم القرى

وفي هذا الجانب صرّح رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي، أن القطاع الإعلامي يتغير بسرعة مهولة مع تغيرات التقنية اليوم، ونحن بحاجة في هذا العصر لتفهّم هذه الطبيعة المتغيرة ومواكبتها بكل طاقاتنا العلمية والعملية. حيث يسعى قسم الإعلام لتقديم أفضل الخبرات والإمكانيات التي نملكها في سبيل تحقيق هذا الهدف، مستنيرين برؤية مملكتنا ٢٠٣٠، والتي تقدم كل سبيل من أجل تطوير الموارد البشرية والقطاع الإعلامي.