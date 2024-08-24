"الأرصاد" ينبّه من أمطار متوسّطة على نجران وغزيرة على محافظة بدر الجنوب

كما أصدر المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر بهطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المحافظة.