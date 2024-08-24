"الأرصاد" ينبّه من أمطار متوسّطة على نجران وغزيرة على محافظة بدر الجنوب

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهَيْن بخصوص هطول أمطار على منطقة نجران ومحافظة بدر الجنوب.
وتفصيلًا: نبَّه المركز من هطول أمطار متوسّطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات ثار، حبونا، خباش، ويدمة.
وبيّن المركزُ أنَ الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـ11 مساءً.
كما أصدر المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر بهطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المحافظة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـ11 مساءً.