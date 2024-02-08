"شراء الطاقة" تعلن قائمة المطورين المؤهَلين للمرحلة ( 5 ) من مشروعات الطاقة المتجددة

عضو إداري، عضو إداري وفني، شركة جي إي أر آي، شركة إي دي إف للطاقة المتجددة، شركة جي إي كي تيرنا، شركة ماروبيني، شركة الخليج لتطوير الطاقة، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة السعودية للكهرباء، شركة إس بي آي سي هانجي لتطوير الطاقة الكهرومائية، شركة بناء طاقة للصين، شركة توتال للطاقة المتجددة، شركة جينكو للطاقة، شركة الجميح للطاقة والمياه، شركة سامسونج سي آند تي، شركة الفنار، شركة كهربال إف زد إي، شركة إيتوتشو، شركة كوريا للطاقة الكهربائية، شركة نبراس الطاقة، شركة نسما للطاقة المتجددة، شركة فاس للطاقة، شركة سميتومو، شركة بي قريم للطاقة، شركة بي جي إل للطاقة المتجددة.