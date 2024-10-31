"بدر حسن خوجندي" في حوار مع صحيفة "سبق": "BYD" تسهم في التحول الكهربائي في السعودية ضمن "رؤية 2030"

ج: "نواجه حاليًّا تحديين رئيسيين؛ الأول هو البنية التحتية للشواحن الكهربائية؛ حيث يجري العمل على توسيع نطاق مراكز الشحن في المملكة. في بداية السنة كان الوضع مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن؛ حيث تم افتتاح المزيد من مراكز الشحن في جميع أنحاء المملكة. التحدي الثاني هو قبول المجتمع للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية. بعض المستهلكين لا يزالون مترددين، ولكننا نعمل على توعية المجتمع بأهمية التحول وفوائده من حيث تقليل التكلفة والحفاظ على البيئة".