إتقان العقارية تطور منتجات رقمية لخدمة القطاع التأجيري لديها

وقعت شركة إتقان العقارية مذكرة تعاون مع شركة أجراس لتقنية المعلومات لتطوير منتجات تقنية ضمن استراتيجية إتقان العقارية لتطوير قطاع التأجير العقاري. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة إتقان العقارية، المهندس عمر بن عبد العزيز الرشيد، على هامش حفل التوقيع، بأن التعاون بين الطرفين يأتي في سياق تقديم منتجات تقنية تخدم استراتيجية الشركة لرقمنة وتطوير قطاع إدارة الأملاك والتأجير، ولتعزيز العلاقة بين الشركة وعملائها.
ومثل شركة أجراس لتقنية المعلومات، الرئيس التنفيذي معاذ العجلان، الذي اعتبر توقيع مذكرة التعاون مع إتقان العقارية في سياق التعاون المستدام لتطوير حلول رقمية تخدم السوق العقاري، وأشار المهندس الرشيد بدوره إلى أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التيسير على المستأجرين وتوفير منصة إلكترونية خاصة تقدم حلولاً تقنية تمكن المشتركين من إيجاد حلول سداد ميسرة، وابتكار حلول وخدمات جديدة لعملاء شركة إتقان العقارية.