إتقان العقارية تطور منتجات رقمية لخدمة القطاع التأجيري لديها

ومثل شركة أجراس لتقنية المعلومات، الرئيس التنفيذي معاذ العجلان، الذي اعتبر توقيع مذكرة التعاون مع إتقان العقارية في سياق التعاون المستدام لتطوير حلول رقمية تخدم السوق العقاري، وأشار المهندس الرشيد بدوره إلى أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التيسير على المستأجرين وتوفير منصة إلكترونية خاصة تقدم حلولاً تقنية تمكن المشتركين من إيجاد حلول سداد ميسرة، وابتكار حلول وخدمات جديدة لعملاء شركة إتقان العقارية.