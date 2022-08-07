فلاورد "بين السحاب" في أبها

دشنت فلاورد الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة حملة "باقاتنا بين السحاب" في أبها مطلع شهر أغسطس والتي تهدف للاحتفال بإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات التي تزينت بالهوية الجنوبية خلال شهر أغسطس.
وشملت المجموعة التي تزامن إطلاقها مع الأجواء الممطرة الرائعة في جنوب المملكة تشكيلة خلابة من المنتجات ذات لمسة جنوبية تراثية حملت مسميات جنوبية أصيلة كعروس الربى، وظبي الجنوب، وغيمة جنوبية، وغيرها الكثير تقديراً من فلاورد لجمال تراث المنطقة وأصالة الهوية الجنوبية. وستتضمن الحملة عدة ورش عمل وفعاليات ممتعة للجمهور.
وكانت فلاورد قد أطلقت عملياتها في مدينة أبها في شهر أكتوبر الماضي وتسعى إلى تقديم خدماتها إلى جميع أنحاء المملكة في المستقبل القريب.
فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.
وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.