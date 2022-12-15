وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث بجمهورية بنجلاديش

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به جمعية أهل الحديث في نشر صحيح الإسلام وتعليم الناس أمور دينهم وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المسلمين، راجيًا من الله للقائمين على هذه الجمعية التوفيق لما يخدم المسلمين في بنجلاديش ويقوي علاقتهم ببعضهم وفق تنظيم دقيق وتعاون بنّاء ومثمر وبتنسيق مع الحكومة البنجلاديشية.