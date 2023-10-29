أقيمت بجامعة الملك خالد بالفرعاء.. تجارب سياحية تستعرضها جولة "اكتشف بُعد عسير"

ونوّه مدير قصور آل أبوسراح التراثية (غربي أبها) عبدالعزيز أبوسراح بالاهتمام الذي تحظى به منطقة عسير من القيادة الرشيدة؛ لجعلها وجهة سياحية عالمية في 2030 عبر مشاريع قمم السودة وتطوير وادي أبها، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير قصور آل أبوسراح هدف إلى توفير نقطة جذب سياحي بالمنطقة تراعي توفر كل الخدمات من مقهى ومطعم وجلسات مختلفة، مع استضافة لعدد من الفعاليات التي تدعمها هيئات حكومية رائدة.