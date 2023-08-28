حر يخف وأمطار تتفاوت وبرد.. "طقس الإثنين ونهاية الأسبوع" في توقعات "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"؛ أنه يتوقع اليوم الإثنين "أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، فيما تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من أقصى جنوب منطقة المدينة النبوية من المملكة، والى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات، وتسبق برياحٍ نشطة ومغبرة، والله أعلم".