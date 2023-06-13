ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.