مكة والرياض والدمام وجدة أكثر الوجهات السعودية زيارةً من القادمين من الخارج

تخطى أداء القطاع السياحي بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار وحجم الإنفاق.
وخلال لقاء المستثمرين وزير السياحة الذي أقيم افتراضياً، أكد أحمد الخطيب وزير السياحة أنه تم رصد أكثر من 600 مليون ريال؛ للتعريف بالوجهات السياحية الرائعة في المملكة.
ووصلت نسبة نمو الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي 45%، وتحقيق أعلى معدل عدد ربعي للسياح من خارج السعودية لجميع الأغراض، إذْ يقدر بـ(7.8 مليون) بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
كما ارتفع الزوار في الربع الأول من هذا العام لغرض الترفيه والعطلات بنسبة 581% مقارنةً بالربع الأول من 2019م.
وحققت نسبة الزوار السياح من دول الخليج والشرق الأوسط نمواً بلغ 107% مقارنةً بعام 2019، فيما بلغت نسبة نمو عدد السياح من شرق آسيا ما بنسبته 49% (خصوصاً إندونيسيا وماليزيا)، فيما بلغت النسبة 50% للقادمين من دول أوروبا، خصوصا تركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وألمانيا.
وتصدرت مكة المكرمة الوجهات بـ4.4 مليون زائر وجاءت الرياض في المركز الثاني والدمام والخبر ثم جدة.