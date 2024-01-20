"بلد بيست" يختتم حفلاته بعروض مبهرة أضاءت الليل والمباني والشجر في وسط جدة التاريخي

اختتم مهرجان "بلد بيست" الموسيقي أمس الجمعة حفلاته في حي البلد التاريخي في وسط جدة، والتي حولت المنطقة إلى ساحة عالمية للفن والموسيقى استضافت عروضاً على أربعة مسارح لأكثر من 70 فناناً من ألمع نجوم الموسيقى السعودية والعربية والعالمية، مع عروض فيديو ضوئية مبهرة نقلت وقائع الحفلات على مباني وأشجار الحي التاريخي، بدرجة سطوع هائلة تزيد عن 2 مليون لومن، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية لاكتشاف العلاقات الفريدة بين العناصر الإبداعية للمزج بين الأماكن والعروض الفنية.