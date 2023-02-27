خطأ طبي وإهمال لمواطن في المدينة المنورة.. و"التجمع الصحي" يُبرِّر: ما حدث مضاعفات!

وقال التجمع الصحي بلسان المتحدث الرسمي عبدالرحمن بن حمودة ردًّا على استفسار "سبق" عن تلقيها شكوي من أهل المريض، يفيدون فيه بوقوع خطأ طبي أثناء إجراء عملية في مستشفى الميقات العام للحصوة؛ إذ تم قَطْع وريد يوصل من المعدة إلى الكبد بالخطأ؛ وتم تحويله إلى المستشفى التخصصي في المدينة: إن ما حدث أحد مضاعفات العملية التي قد تحدث ولو بنسبة ضئيلة، وليس خطأ طبيًّا أو إهمالاً من الفريق الطبي.