خطأ طبي وإهمال لمواطن في المدينة المنورة.. و"التجمع الصحي" يُبرِّر: ما حدث مضاعفات!

برَّر التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الخطأ الطبي الذي تعرَّض له مواطن في مستشفى الميقات العام قائلاً: إن ما حدث للمواطن هو أحد مضاعفات العملية التي قد تحدث ولو بنسبة ضئيلة، وليس خطأ طبيًّا أو إهمالاً من الفريق الطبي.
وقال التجمع الصحي بلسان المتحدث الرسمي عبدالرحمن بن حمودة ردًّا على استفسار "سبق" عن تلقيها شكوي من أهل المريض، يفيدون فيه بوقوع خطأ طبي أثناء إجراء عملية في مستشفى الميقات العام للحصوة؛ إذ تم قَطْع وريد يوصل من المعدة إلى الكبد بالخطأ؛ وتم تحويله إلى المستشفى التخصصي في المدينة: إن ما حدث أحد مضاعفات العملية التي قد تحدث ولو بنسبة ضئيلة، وليس خطأ طبيًّا أو إهمالاً من الفريق الطبي.
وبيَّن "حمودة" أن الجرَّاح واجه صعوبة بسبب الالتصاقات للأنسجة المقاربة للمرارة؛ وبالتالي قام بما يُعرف جراحيًّا بالتشريح الداخلي المتأني للمرارة والقنوات المرارية. وبسبب هذه الالتصاقات حدث نزيف؛ وبناء على ذلك تم تحويل العملية من منظار للفتح الجراحي.
وقال إنه تم التعامل مع الحالة بالشكل الصحيح بإجراء عملية أخرى لاحقة بالتنسيق مع مستشفى متخصص بمثل هذه الحالات بالمدينة المنورة، وأفاد المستشفى المعالِج بأنها تكللت بالنجاح؛ وغادر المريض لمنزله بصحة جيدة -ولله الحمد-.
وعلمت "سبق" أن المريض لا يزال منوَّمًا في المستشفى التخصصي حتى كتابة هذا الخبر؛ وذلك لمتابعة حالته الصحية.