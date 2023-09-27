"محمية الإمام تركي" تمنح مُلاك الإبل والماشية السائبة مهلة 14 يوماً لإخراجها

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أن المهلة المسموح خلالها بإخراج الإبل والماشية السائبة من نطاق المحمية وتسلُّمها رسمياً بعد الحصول على تصريح من الهيئة تبدأ من اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م وتستمر لمدة 14 يوماً.
وأكّدت الهيئة أهمية حرص مُلاك الماشية والإبل السائبة على سرعة إخراجها من نطاق المحمية حفاظاً على الغطاء النباتي والتوازن الطبيعي.
وشدّدت إلى أنه فور انقضاء تلك المهلة سوف يبدأ تطبيق الإجراءات النظامية والتعامل مع الإبل والماشية السائبة، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات المختصة لتطبيق النظام ومنع الرعي الجائر بشكلٍ كامل.
وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على تنظيم أنشطة الرعي في نطاق المحمية، انطلاقاً من عملها لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمحميات الملكية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وترحب بتلقي الأسئلة والاستفسارات عبر الواتساب رقم (0507836668) وتستشعر حرص الجميع على المشاركة الإيجابية في جهود حماية الغطاء النباتي ومنع الرعي أو عبور الماشية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.