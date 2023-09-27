"محمية الإمام تركي" تمنح مُلاك الإبل والماشية السائبة مهلة 14 يوماً لإخراجها

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أن المهلة المسموح خلالها بإخراج الإبل والماشية السائبة من نطاق المحمية وتسلُّمها رسمياً بعد الحصول على تصريح من الهيئة تبدأ من اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023م وتستمر لمدة 14 يوماً.