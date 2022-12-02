يُغيِّرون جِلدهم.. "آل الشيخ" محذرًا من جماعة الإخوان: يتلوَّنون وفكرهم إرهابي

وبيّن "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، خطورة جماعة الإخوان، موضحًا أن "التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم"، مختتمًا تغريدته بالتأكيد على "من يريد وطنًا مستقرًا ومواطنًا أمن واقتصادًا صاعدًا فليصمد لهم ولا يأمنهم".