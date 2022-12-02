يُغيِّرون جِلدهم.. "آل الشيخ" محذرًا من جماعة الإخوان: يتلوَّنون وفكرهم إرهابي

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطورة جماعة الإخوان المسلمين المفلسين بجميع فصائلهم وواجهاتهم، موضحًا أنهم يتلونون ويغيرون جلدهم الخارجي مع بقاء منهجهم وفكرهم الخبيث الخارجي الإرهابي التكفيري.
وبيّن "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، خطورة جماعة الإخوان، موضحًا أن "التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم"، مختتمًا تغريدته بالتأكيد على "من يريد وطنًا مستقرًا ومواطنًا أمن واقتصادًا صاعدًا فليصمد لهم ولا يأمنهم".
ويشتهر حساب وزير الشؤون الإسلامية الذي يتابعه أكثر من 216 ألف شخص بمنصة "تويتر" بالصراحة والجرأة على كشف وفضح الجماعات المتطرفة فكريًا، والتحذير من أوصافهم وتسمياتهم؛ لتبيان خطرهم، كما يشكل حساب الوزير منصة لنشر الوسطية والاعتدال والدعوة إلى الاجتماع والالتفاف حول ولاة الأمر وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة بالمعروف.