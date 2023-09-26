جمعية النشر السعودية تنظِّم "مؤتمر الناشرين الدولي" مصاحباً لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023

أعلنت جمعية النشر السعودية عن إطلاق مؤتمر الناشرين الدولي يوم الأربعاء (4 أكتوبر)، برعاية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصنَّاع المحتوى، والمتخصصين، والذين يناقشون في جلسات حوارية مختلف جوانب صناعة الكتاب، ومستقبل النمو في صناعة إبداعية تمرُّ بمجموعة من التحديات المعاصرة، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.