عملية معقدة لاستئصال ورم بالغدة الكظرية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وأضاف د.البوعلي أن الفريق الطبي الذي ضم بالإضافة إلى جراحة المسالك البولية، تخصصات: (الأشعة، والغدد، والعناية المركزة، والتخدير)، قرر استئصال الورم بشكل عاجل، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، خضعت المريضة لعملية غاية في الدقة واستمرت نحو ساعة، تَمَكن خلالها الفريق الطبي من استئصال ورم بطول 7 سنتيمترات من الغدة الكظرية اليسرى بنجاح ولله الحمد، ومن ثم حُوّلت المريضة إلى العناية المركزة، التي ظلت بها لمدة 24 ساعة، نُقلت بعدها مع تحسن حالتها إلى جناح الجراحة التي أمضت بها 48، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية ممتازة؛ حيث استعادت المستوى الطبيعي لضغط الدم.