عملية معقدة لاستئصال ورم بالغدة الكظرية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عملية دقيقة لاستئصال ورم نشط في الغدة الكظرية، ويفرز هرمونات رافعة للضغط ومهددة للحياة، وأنقذتُ العملية التي أُجريت بتقنية المنظار الجراحي -بفضل الله- حياة سيدة أربعينية.
ذكر ذلك د.وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى، الذي أوضح أن المريضة راجعت المستشفى بعد معاناة متطاولة مع ارتفاع دائم لضغط الدم، رغم استخدامها للكثير من الأدوية الخافضة للضغط.. وفور وصولها خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وقد بيّنت النتائج وجود ورم في الغدة الكظرية اليسرى وارتفاعًا كبيرًا في هرمونات آل كاتيكولامينز "catecholamines" الخطيرة.
وأضاف د.البوعلي أن الفريق الطبي الذي ضم بالإضافة إلى جراحة المسالك البولية، تخصصات: (الأشعة، والغدد، والعناية المركزة، والتخدير)، قرر استئصال الورم بشكل عاجل، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، خضعت المريضة لعملية غاية في الدقة واستمرت نحو ساعة، تَمَكن خلالها الفريق الطبي من استئصال ورم بطول 7 سنتيمترات من الغدة الكظرية اليسرى بنجاح ولله الحمد، ومن ثم حُوّلت المريضة إلى العناية المركزة، التي ظلت بها لمدة 24 ساعة، نُقلت بعدها مع تحسن حالتها إلى جناح الجراحة التي أمضت بها 48، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية ممتازة؛ حيث استعادت المستوى الطبيعي لضغط الدم.
ووصف د.البوعلي العملية بالمعقدة بالنظر إلى طبيعة الورم وحجمه، إضافة إلى الهرمونات التي كان يفرزها؛ مضيفًا أن نجاح العملية يعكس كفاءة الفريق الطبي المعالج، وتمرسه في التعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة والدقيقة، والحالة أيضًا تؤكد الإمكانيات والتجهيزات الكبيرة والمتقدمة التي يحظى بها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.