تمت وفق الأخلاقيات الطبية.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين من أمراض القصور العضوي

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالحصول على موافقة ذوي متوفى دماغيًا بمستشفى نجران العام للتبرع بأعضائه لصالح مرضى القصور العضوي، حيث أُنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً وأُنهيت معاناته مع مرض القصور الكبدي الحاد، وأُنهيت معاناة مواطن ومواطنة آخرين مع جلسات الغسيل الدموي وذلك بزراعة الكلية اليسرى لمواطن يبلغ من العمر 47 عاماً بينما زُرعت الكلية اليمنى لمواطنة تبلغ من العمر 32 عامًا.