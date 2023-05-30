"الجلاجل": 1.6 عام يقلصها التدخين من متوسط عمر المواطن

وأشار في تغريدة إلى الإنفوجراف المنشور عبر حساب "عش بصحة" الذي يفيد بأن هناك خطوات بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين؛ من أبرزها: تجنّب الأماكن المحفزة للتدخين، ومراجعة النظام الغذائي، بالإضافة إلى استخدام بدائل النيكوتين، وتعزيز التواصل الاجتماعي مع ممارسة النشاط البدني.