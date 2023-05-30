"الجلاجل": 1.6 عام يقلصها التدخين من متوسط عمر المواطن

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن التدخين يقلص من متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمعدل 1.6 سنة، وهو ما يتعارض مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع متوسط أعمار المواطنين.
وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "صحتنا تستحق الأفضل، والتدخين يقدّم لها الأسوأ".
وأشار في تغريدة إلى الإنفوجراف المنشور عبر حساب "عش بصحة" الذي يفيد بأن هناك خطوات بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين؛ من أبرزها: تجنّب الأماكن المحفزة للتدخين، ومراجعة النظام الغذائي، بالإضافة إلى استخدام بدائل النيكوتين، وتعزيز التواصل الاجتماعي مع ممارسة النشاط البدني.
كما أوضح الإنفوجراف إمكانية حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين، من خلال الاتصال على مركز "937" أو تطبيق "صحتي" للراغبين.