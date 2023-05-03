محليات

"توكلنا" يوضّح خطوات استعراض بطاقة التطوع وبوابة الفرص التطوعية

يتم إصدارها من هيئة الهلال الأحمر من خلال المحفظة الرقمية بالتطبيق
"توكلنا" يوضّح خطوات استعراض بطاقة التطوع وبوابة الفرص التطوعية
سبق
سبق

حدّد تطبيق "توكلنا" خطوات استعراض بطاقة التطوع الرقمية التي يتم إصدارها من هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال المحفظة الرقمية بالتطبيق.

واستعرض الفرص التطوعية المتاحة وتفاصيلها في بوابة التطوع.

ووفق التطبيق، يمكن استعراض البطاقة بعد تسجيل الدخول على "توكلنا خدمات"، واختيار المحفظة الرقمية، ووثائق التطوع، من تصنيف الوثائق المحفظة.

ولفت إلى أن خدمة استعراض بوابة التطوع تمكّن من الاطلاع على الفرص التطوعية التي تمّت قبل التسجيل فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق "توكلنا خدمات" مبيناً طريقة وخطوات استعراض البوابة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي
تطبيق توكلنا
بطاقة التطوع الرقمية

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