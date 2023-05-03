"توكلنا" يوضّح خطوات استعراض بطاقة التطوع وبوابة الفرص التطوعية

ولفت إلى أن خدمة استعراض بوابة التطوع تمكّن من الاطلاع على الفرص التطوعية التي تمّت قبل التسجيل فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق "توكلنا خدمات" مبيناً طريقة وخطوات استعراض البوابة.