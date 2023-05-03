"توكلنا" يوضّح خطوات استعراض بطاقة التطوع وبوابة الفرص التطوعية

حدّد تطبيق "توكلنا" خطوات استعراض بطاقة التطوع الرقمية التي يتم إصدارها من هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال المحفظة الرقمية بالتطبيق.
واستعرض الفرص التطوعية المتاحة وتفاصيلها في بوابة التطوع.
ووفق التطبيق، يمكن استعراض البطاقة بعد تسجيل الدخول على "توكلنا خدمات"، واختيار المحفظة الرقمية، ووثائق التطوع، من تصنيف الوثائق المحفظة.
ولفت إلى أن خدمة استعراض بوابة التطوع تمكّن من الاطلاع على الفرص التطوعية التي تمّت قبل التسجيل فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق "توكلنا خدمات" مبيناً طريقة وخطوات استعراض البوابة.