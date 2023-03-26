أمطار الرياض.. سُحب رعدية تقترب من العاصمة وتصاعد محتمل في وتيرة الهطولات

وتتأثر عموم المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يظهر أثرها جليًّا من خلال صور الأقمار الاصطناعية، التي ترصد كميات كبيرة من السحب الممطرة، يتخللها حدوث البرق والرعد.