محليات
أمطار الرياض.. سُحب رعدية تقترب من العاصمة وتصاعد محتمل في وتيرة الهطولات
وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي بعموم المناطق الشرقية والوسطى وتوقعات باستمرارها
تشهد العاصمة الرياض منذ صباح اليوم، زخات متفرقة من الأمطار؛ فيما تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية، إلى تدفق سحب رعدية ممطرة نحو مدينة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة؛ في إشارة إلى تصاعد وتيرة الأمطار وفق "طقس العرب".
وتتأثر عموم المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يظهر أثرها جليًّا من خلال صور الأقمار الاصطناعية، التي ترصد كميات كبيرة من السحب الممطرة، يتخللها حدوث البرق والرعد.
وتشهد كل الأجزاء الشرقية من المملكة والوسطى، تساقطًا لزخات من الأمطار متفاوتة الغزارة، تشمل العديد من المناطق بما فيها العاصمة الرياض.
وتشير آخر التوقعات إلى استمرار فرص الأمطار على ذات المناطق خلال الساعات القليلة القادمة.