تتعرض للتزوير في دول كثيرة.. "عالم صوفي" تجتذب اهتمامات زوَّار معرض الرياض للكتاب

وتنفرد رواية "عالم صوفي" لجستاين غاردر بموضوعها، ومنهج كتابتها، وأسلوب سردها.. فالموضوع الأساسي للرواية الفلسفة، ومنهج كتابتها يقوم على تقديم كل المفاهيم الفلسفية، التي أبدعها الفلاسفة منذ بداية نشأة الفلسفة في الفكر الإنساني في القرن السابع قبل الميلاد إلى عام 1980م، الذي توفي فيه جان بول سارتر آخر فلاسفة الوجودية. وأسلوب سردها ينحو إلى السهولة والوضوح في عرض المفاهيم الفلسفية.