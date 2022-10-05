تتعرض للتزوير في دول كثيرة.. "عالم صوفي" تجتذب اهتمامات زوَّار معرض الرياض للكتاب

تحقِّق رواية "عالم صوفي" للكاتب النرويجي جوستاين غاردر رواجًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتحظى بإقبال زوَّاره. وينسجم الرواج الذي تحظى به الرواية في المعرض مع الانتشار الذي تحرزه على مستوى العالم؛ فخيارات الأعمال الإبداعية الجادة والعميقة تفرض نفسها على القراء في أي ثقافة في العالم.
وأوضحت مسؤولة جناح دار المنى للنشر والتوزيع إشراق العمري لـ"سبق" أن رواية "عالم صوفي" هي الكتاب الأعلى مبيعًا في جناح دار المنى، ولا غرابة في ذلك؛ فالرواية حققت انتشارًا كبيرًا في العالم.
وحول نوع اهتمامات زوار الجناح، الذين يشترون الرواية، بيَّنت العمري أن مشترين الرواية من الرجال والنساء على السواء، ويتوزعون على المهتمين بالفلسفة، والمبتدئين في دراستها، والمهتمين بالقراءة بصفة عامة.
وعن توقعات المبيعات ذكرت إشراق العمري أن الدار باعت 500 نسخة من رواية "عالم صوفي" في دورة معرض الرياض للكتاب العام الماضي، وتوقعات المبيعات هذا العام تحوم حول هذا العدد.
وأشارت إلى أن "عالم صوفي" تعرضت للتزوير في دول كثيرة. وبالنسبة للعالم العربي فإن دار المنى تنفرد بامتلاك حقوق نشرها، وتُعرض في معرض الرياض بطبعة جديدة ومنقحة خلال عام 2022م.
وتنفرد رواية "عالم صوفي" لجستاين غاردر بموضوعها، ومنهج كتابتها، وأسلوب سردها.. فالموضوع الأساسي للرواية الفلسفة، ومنهج كتابتها يقوم على تقديم كل المفاهيم الفلسفية، التي أبدعها الفلاسفة منذ بداية نشأة الفلسفة في الفكر الإنساني في القرن السابع قبل الميلاد إلى عام 1980م، الذي توفي فيه جان بول سارتر آخر فلاسفة الوجودية. وأسلوب سردها ينحو إلى السهولة والوضوح في عرض المفاهيم الفلسفية.
ودار المنى للنشر والتوزيع دار سويدية، تختص بترجمة الأدب السويدي وأدب الدول الاسكندينافية إلى اللغة العربية.