مركز "الملك عبدالعزيز" يفتح باب التسجيل لجائزة الحوار الوطني

وتتضمّن الجائزة عددًا من الضوابط والشروط الواجب توفرها في المتقدم، وأبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وفردًا أو مؤسسةً قام بإسهامات نوعية وأثر اجتماعي في موضوع الجائزة، وألا يكون من منسوبي المركز‎.‎