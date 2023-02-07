مركز "الملك عبدالعزيز" يفتح باب التسجيل لجائزة الحوار الوطني

أطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جائزة الحوار الوطني، في دورتها الثالثة للعام 2023م.
وتعد الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية؛ لتحقيق المزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم المبادرات الوطنية، التي تسهم في إبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت أمانة جائزة الحوار الوطني، فتح باب التسجيل للترشح للعام 2023 للدورة الثالثة ابتداءً من اليوم، عبر الرابط الإلكتروني المخصص للجائزة (https://award.kacnd.org)، داعية الراغبين في المشاركة إلى التقدم بأعمالهم المختلفة ومعرفة كل الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة الإلكتروني.
وتتضمّن الجائزة عددًا من الضوابط والشروط الواجب توفرها في المتقدم، وأبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وفردًا أو مؤسسةً قام بإسهامات نوعية وأثر اجتماعي في موضوع الجائزة، وألا يكون من منسوبي المركز.
كما أعلنت أمانة الجائزة عن مراحل الجائزة التي تبدأ بالإعلان عنها، والتقديم عليها عبر موقع الجائزة الإلكتروني، ثم فرز طلبات المرشحين مرورًا بمرحلة الفرز والتقييم الأولى، والرفع بها من اللجان المختصة بتحكيم المشاركات وفق فروع الجائزة المختلفة.
يذكر أن جائزة "الحوار الوطني" في دورتها الثانية، حظيت برعاية وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وشهدت الجائزة مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في مسارات الجائزة الأربعة 172 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد بـ 108 مشاركات، ثم القطاع الحكومي بـ 29 مشاركة، يليها مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، والقطاع الخاص بـ18 مشاركة.