أكثر من 1.4 مليون عملية لـ"حساب المواطن" في الربع الأول من 2024

يشار إلى أن البرنامج يركز، كما تشير أهدافه، وكما يبدو من فئات المتطلبات التي يشملها، على ضمان توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين وتجنيب الحصول عليها دون أي ضغوط، قد تحدّ من توفرها أو تُخفِض من المستوى المناسب لتوفرها.