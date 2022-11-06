"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/س مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.