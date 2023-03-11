الجامعة العربية: اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي

ولفت "أبو الغيط" عبر "تويتر"، إلى أن "الاتفاق ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً".