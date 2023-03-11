الجامعة العربية: اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم (السبت): "إن الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي".
ولفت "أبو الغيط" عبر "تويتر"، إلى أن "الاتفاق ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً".
وأثنى الأمين العام للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها الصين، والعراق، وسلطنة عمان، في التوصل لهذا الاتفاق.