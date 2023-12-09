"البلدية والإسكان" تعزّز حراكَها للأنسنة والرفاهية وزيادة التملّك وتحسين الخدمات

ويأتي من بين أبرز الخطوات التي اتّخذتها الوزارة في سبيل تعزيز المشهد الحضاري، ومفهوم جودة الحياة، إطلاقها لمشروع "بهجة" الذي يستهدف إيجاد بيئة عمرانية حيوية ومحفّزة على التنقّل بالمشي والتفاعل الاجتماعي؛ من خلال استهداف إنشاء وتطوير "7" آلاف حديقة، و"1500" تدخّل حضري على مستوى جميع مناطق المملكة حتى العام 2030، بحيث تكون امتدادًا للمنازل؛ ما يتيح لسكان المدن الوصول إلى الحدائق والتدخلات الحضرية في نطاق "800م"، فيما بلغت نسبة التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق حتى العام 2023 أكثر من "58%"، فضلًا عن مواصلة الجهود في شأن معالجة التشوّه البصري بتحديد "43" عنصرًا تعمل للعمل على معالجتها ضمن حملة وطنية متكاملة تمتدّ لسبعة أعوام، بعنوان "غالية علينا"، بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.