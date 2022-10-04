"الزعاق": في هذه الأوقات يتجنّب البحارة الدخول إلى بحر العرب

وتابع، أسبوع واحد فقط يفصلنا عن الوسم، فيوم الأربعاء 12 أكتوبر 16 ربيع الأول أول أيامه وهو الموسم الأجمل في السنة من ناحية لطف الأجواء، والسحب الآن تسمّى بقلايد الوسم وهي التي يبنى عليها ماهية الموسم القادم.