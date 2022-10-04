"الزعاق": في هذه الأوقات يتجنّب البحارة الدخول إلى بحر العرب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الدول العربية تقع من شمال مدار الجدي إلى شمال مدار السرطان، ومحيطهم المسمّى ببحر العرب منفتح على مدار الجدي وخط الاستواء ومدار السرطان.
وأضاف الزعاق، أن مياه بحر العرب تكون هائجة خلال فترتين الفترة الأولى من 21 أبريل حتى 21 يونيو والثانية من 21 سبتمبر حتى 21 نوفمبر وأخطرها الفترة بين 25 سبتمبر و25 أكتوبر، لذلك يتجنب بحارة العرب "النواخذة" الخوض فيه في هذه التوقيتات لأن مياهه تكون عنيفة.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر أن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر في سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية وجزر القمر، وعلى بقية الدول العربية بشكل غير مباشر.
وتابع، أسبوع واحد فقط يفصلنا عن الوسم، فيوم الأربعاء 12 أكتوبر 16 ربيع الأول أول أيامه وهو الموسم الأجمل في السنة من ناحية لطف الأجواء، والسحب الآن تسمّى بقلايد الوسم وهي التي يبنى عليها ماهية الموسم القادم.