اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزاً تدريبياً لبرامج الرعاية المنزلية وجراحة الأطفال

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف على (اعتماد برنامجيْن تدريبييْن) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي بعد تحقيقه معايير الاعتماد الخاصة، الأول برنامج تمريض الرعاية المنزلية، والبرنامج الثاني جراحة الأطفال.
ويهدف الاعتماد إلى تسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة بالمجمع لأغراض التدريب، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
ويُعد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزاً معتمداً لعديدٍ من البرامج التدريبية.