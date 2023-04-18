اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزاً تدريبياً لبرامج الرعاية المنزلية وجراحة الأطفال

ويهدف الاعتماد إلى تسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة بالمجمع لأغراض التدريب، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.