ابتعد عن الأشجار.. "الأمن البيئي" توضح 5 احتياطات للمتنزهين عند إشعال النار

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد شددت على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.