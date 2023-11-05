ابتعد عن الأشجار.. "الأمن البيئي" توضح 5 احتياطات للمتنزهين عند إشعال النار

نصحت القوات الخاصة للأمن البيئي، بضرورة اتباع المتنزهين عدداً من الاحتياطيات اللازمة عند إشعال النار.
وأوضح الأمن البيئي أن هناك 5 احتياطات يجب الانتباه لها خلال إشعال النار، تتمثل في ضرورة استخدام موقد، وإشعال النار بعيداً عن الأشجار واستخدام الحطب والفحم المستورد.
وتابعت في إنفوجرافيك عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الاحتياطات تشمل كذلك عدم الإضرار بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار خلال هبوب الرياح.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد شددت على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.