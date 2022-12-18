المملكة: أجواءٌ مُعتدلة نهاراً في أغلب المناطق وباردة ليلاً واحتمالية هطول زخات من المطر على المُرتفعات

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعاتٍ باستقرار الأجواء في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة باستثناء أجزاءٍ محدودة من المُرتفعات الجنوبية الغربية.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ مزيدٌ من الانخفاض على درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض يوم الأحد، وأن يكون الطقس صحواً ومُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين تكون مائلة للحرارة في المناطق الساحلية الغربية، مع احتمالية هطول زخاتٍ من المطر على أجزاءٍ محدودة من مُرتفعات عسير وجازان.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً نسبياً ورطباً في أغلب المناطق، وبارداً في المنطقة الشمالية والمُرتفعات الجنوبية الغربية، على أن تراوح الحرارة الصغرى ما بين (5 و12) درجة مئوية في مُختلف مناطق المملكة.