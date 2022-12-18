المملكة: أجواءٌ مُعتدلة نهاراً في أغلب المناطق وباردة ليلاً واحتمالية هطول زخات من المطر على المُرتفعات

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ مزيدٌ من الانخفاض على درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض يوم الأحد، وأن يكون الطقس صحواً ومُعتدلاً في أغلب المناطق، في حين تكون مائلة للحرارة في المناطق الساحلية الغربية، مع احتمالية هطول زخاتٍ من المطر على أجزاءٍ محدودة من مُرتفعات عسير وجازان.