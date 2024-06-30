"الموارد البشرية": المملكة تسجل أدنى مستوى تاريخي للبطالة.. جهود وتشريعات مثمرة

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الأحد، عبر موقعها ، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، توضح التغيرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024 وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.