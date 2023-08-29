"الراجحي": 2.3 مليون وثيقة عمل حر حتى نهاية النصف الأول من 2023

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه وفي رحلة الانطلاق نحو المستقبل؛ تم الوصول مع نهاية النصف الأول من 2023 إلى أكثر من 2.3 مليون وثيقة عمل حر، و377 ألف عقد عمل مرن، و115 ألف موظف عن بُعد، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في بوابة "عمل المستقبل" لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل الجديدة.
حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 تم الوصول إلى 47 مزود خدمة معتمداً من وزارة الموارد البشرية، وإطلاق أكثر من 15 خدمة إلكترونية لمنصات أنماط العمل الحديثة.
وتضمنت أبرز الخدمات إطلاق خدمة باقات التأمين الطبي المخفضة للعامل الحر، والشراكة مع عددٍ من مزوّدي الخدمات البنكية بغرض تسهيل رحلة العامل الحر في الاستفادة من المنتجات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق منصة "مد" لتوفير فرص عمل مستدامة تواكب توجه برامج أنماط العمل الحديثة.