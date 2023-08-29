"الراجحي": 2.3 مليون وثيقة عمل حر حتى نهاية النصف الأول من 2023

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه وفي رحلة الانطلاق نحو المستقبل؛ تم الوصول مع نهاية النصف الأول من 2023 إلى أكثر من 2.3 مليون وثيقة عمل حر، و377 ألف عقد عمل مرن، و115 ألف موظف عن بُعد، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في بوابة "عمل المستقبل" لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل الجديدة.