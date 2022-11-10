مركز العمليات الأمنية يواصل تلقّي الاستفسارات ومساعدة الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم

ورفع المركز الوطني للعمليات الأمنية جاهزيته للمناسبة العالمية بالتكامل مع الجهات الحكومية في المملكة، وتسخير إمكاناته البشرية والتقنية، وزيادة عدد العاملين من الكوادر المؤهلة والمدربة في المركز؛ للرد على المكالمات أو الاستفسارات الواردة بدقة واحترافية، وبعدة لغات، وتحويلها لممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة الموجودين في صالة المناسبات والأحداث بالمركز؛ للإجابة عنها من خلال نظام تقني متطور.