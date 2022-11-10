مركز العمليات الأمنية يواصل تلقّي الاستفسارات ومساعدة الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم

يواصل المركز الوطني للعمليات الأمنية تلقي الاستفسارات ومساعدة المواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم خلال فترة المونديال العالمي 2022، إضافة إلى البلاغات الأمنية والحالات الخدمية والإنسانية الطارئة كافة من خلال رقم الطوارئ الموحد "911" على مدار الساعة في "3" مناطق هي: "الرياض، مكة المكرمة، والشرقية".
ورفع المركز الوطني للعمليات الأمنية جاهزيته للمناسبة العالمية بالتكامل مع الجهات الحكومية في المملكة، وتسخير إمكاناته البشرية والتقنية، وزيادة عدد العاملين من الكوادر المؤهلة والمدربة في المركز؛ للرد على المكالمات أو الاستفسارات الواردة بدقة واحترافية، وبعدة لغات، وتحويلها لممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة الموجودين في صالة المناسبات والأحداث بالمركز؛ للإجابة عنها من خلال نظام تقني متطور.