"فلكية جدة": ذروة شهب "دلتا الدلويات 2022" فجر السبت

وأوضح أن دلتا الدلويات تعتبر من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهاباً بالساعة عند ذروتها، ولكن العدد الحقيقي يكون عند الرصد المباشر، وتشتهر بالكرات النارية الساطعة السريعة، وهي تشاهد من النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية إلا أن رؤيتها أفضل في خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء، وباستثناء القاطنين في أقصى شمال الكرة الأرضية حيث حالياً ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل هناك، فإن هذه الشهب يمكن رصدها من كافة مناطق العالم.