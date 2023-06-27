توفير مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية في المطاعم والأسواق خلال الحج

وأضاف زيتوني أن الأمانة قد خصصت كادرًا تشغيليًا وطنيًا مؤهلًا للقيام بتشغيل هذه المختبرات، وقد تم توزيعها في مواقع متعددة بالمنطقة المركزية وفي المناطق المزدحمة حول المسجد الحرام، كما تقوم الفرق الرقابية بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.