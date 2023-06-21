بناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات.. عنوان منتدى الاستثمار السعودي الاستوني

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تعدّ المحرك لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي والوظائف، وتعزيز بيئة الأعمال، مضيفًا أن المملكة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال عبر الحوافز والحلول التمويلية، وأشار إلى أن المملكة تعمل على الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والاتصالات تقنية المعلومات والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وغيرها.