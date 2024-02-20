مجلس الوزراء يعرب بمناسبة يوم التأسيس عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو 3 قرون

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم جلسة مجلس الوزراء حيث أعرب المجلس بمناسبة ذكرى (#يوم_التأسيس) الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير) عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.