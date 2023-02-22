"شواطئ جدة " تشهد توافد الكبار والصغار للاحتفاء بيوم التأسيس

يعيش الشعب السعودي فرحة عارمة ابتهاجاً بيوم التأسيس الذي يصادف اليوم ، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام ويهدف إلى استذكار يوم 22/2/1727 م لتأسيس الدولة السعودية الأولى الذي خطه الإمام محمد بن سعود منذ ما يقارب الـ 300 سنة وبه توحد الناس وعم الاستقرار .