"شواطئ جدة " تشهد توافد الكبار والصغار للاحتفاء بيوم التأسيس

يعيش الشعب السعودي فرحة عارمة ابتهاجاً بيوم التأسيس الذي يصادف اليوم ، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام ويهدف إلى استذكار يوم 22/2/1727 م لتأسيس الدولة السعودية الأولى الذي خطه الإمام محمد بن سعود منذ ما يقارب الـ 300 سنة وبه توحد الناس وعم الاستقرار .
وقد رصدت "سبق" جانباً من البهجة والسرور الذي يعيشه سكان جدة وزوارها الذين توافدوا على شواطئها وميادينها من داخل المنطقة وخارجها .
وقد شملت الاحتفالات أن تزين السعوديون والسعوديات بالأزياء القديمة التي تحكي حالة الفخر والاعتزاز بيوم التأسيس السعودي للدولة السعودية.
وقالت المواطنة "أريج سامي أبو سحمان " يحق لنا الاعتزاز بهذ اليوم وبهذا الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي للسعودية العظمى.
وتابعت قائلة: إن يوم التأسيس مناسبة وطنية ويوم وفاء لمؤسسيها وكل من أسهم في بنائها من ملوك ورجال مخلصين بما كانت عليه مملكتنا وما وصلت إ٧ليه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان الذي خط بأنامله أجمل الصور الإنمائية والفكرية.