"الاقتصاد" تطلق مؤشرًا استباقيًا "mepx" يستقرئ الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص

من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: "يمثّل أول مؤشر مركّب لدورة الأعمال (MEPX) خطوةً مهمة في عملنا لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية"، مضيفًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي لها في مدة عشر سنوات، لذا فإن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة هو أمر بالغ الأهمية ليطّلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليسهم بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030".