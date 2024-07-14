تفاصيل وجهتها "سدايا".. إطاران لمؤهلات الذكاء الاصطناعي ومعاييرها المهنية بالمملكة

وجد الإطاران التنظيميان اللذان أطلقتهما الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهما: الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي، والإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، اهتماماً كبيراً من المؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالمهن الوظيفية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك في ظل التطور المتسارع في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والسعي نحو تطوير أنظمة بيئة التعليم ودعم التحول الرقمي للبيئة التعليمية في التعليم العالي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفرص الوظيفية في هذا المجال التقني المتقدم في سوق العمل.