"حوكمة الذكاء الاصطناعي" توقّع 3 اتفاقيات على هامش "ليب 2024"

وقّعت جمعيةُ حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا، مذكرتَيْ تفاهم مع أمانتَي "الشرقية" و"الأحساء"، واتفاقية مع أكاديمية الحوكمة للتدريب.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني "ليب 2024"، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "آفاق جديدة"، بمشاركة أهمّ المتحدّثين في قطاع التقنية والخبراء والمهتمّين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التي وقّعها عضو الجمعية "د. شيخة نائف العتيبي" بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية بأمانة المنطقة الشرقية نائل إبراهيم الحقيل؛ إلى تعزيز التعاون في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية.
كما تهدف أيضًا إلى عقد ورش العمل والبرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وتضمّنت مذكرةُ التفاهم الثانية التي وقّعها عضو الجمعية محمد خليفة البوعينين بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام الشراكات والمسؤولية المجتمعية بأمانة الأحساء خالد سعيد العرجي؛ التعاونَ في مجالات التدريب والورش العلمية، وتنفيذ المعارض والمؤتمرات العلمية، وتعزيز العمل المشترك في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.
فيما شملت الاتفاقيةُ الثالثة التي وقّعها عضو الجمعية "م. ماجد علي العتيبي"، بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس معهد أكاديمية الحوكمة للتدريب ناصر سعود السهلي؛ مجالاتِ التعاون في عقد البرامج التدريبية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
بدورها قالت رئيس مجلس إدارة جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي "د. ظبية أحمد البوعينين": إن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الجمعية لبناء الشراكات الهادفة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، والالتزام بأخلاقياته.
وأضافت: أن ذلك من خلال العمل على تطوير القدرات، ورفع مساهمة الجمعية في إثراء المحتوى الرقمي، ومواصلة جهودها في مجالات التدريب والتأهيل ودعم الدراسات والأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
كما أكّدت "د. ظبية" أن مشاركة "حوكمة الذكاء الاصطناعي" في مؤتمر "ليب 2024"، من خلال ركن تعريفي بالجمعية وأهدافها؛ تمثل انطلاقتها نحو آفاق جديدة لتحقيق مستهدفات رسالتها للمشاركة في بناء وتنمية الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار ونشر المعرفة.