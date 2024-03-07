"حوكمة الذكاء الاصطناعي" توقّع 3 اتفاقيات على هامش "ليب 2024"

وأضافت: أن ذلك من خلال العمل على تطوير القدرات، ورفع مساهمة الجمعية في إثراء المحتوى الرقمي، ومواصلة جهودها في مجالات التدريب والتأهيل ودعم الدراسات والأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوكمته.