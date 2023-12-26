"بصمة" لإدارة العقارات تطرح "ياقوتة الرمال" للمزاد العلني

وتُعتبر أرض "ياقوتة الرمال" فرصة استثمارية؛ كونها تتميز بموقع جذاب وحيوي؛ إذ تبعد عن مطار الملك خالد الدولي مسافة 5 دقائق، وكذلك تقع بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومشروع واجهة روشن، كما تقع بالقرب منها مشاريع عملاقة، مثل إكسبو الرياض الذي يبعد مسافة 10 دقائق.