"بصمة" لإدارة العقارات تطرح "ياقوتة الرمال" للمزاد العلني

تعتزم شركة بصمة لإدارة العقارات طرح مخطط "ياقوتة الرمال" للبيع في مزاد علني. ومن المقرر أن يكون المزاد بمدينة الرياض يوم الاثنين 22 يناير 2024م، الموافق 10 رجب 1445هـ، بقاعة عبية نجد عند الساعة الرابعة مساء.
وتُعتبر أرض "ياقوتة الرمال" فرصة استثمارية؛ كونها تتميز بموقع جذاب وحيوي؛ إذ تبعد عن مطار الملك خالد الدولي مسافة 5 دقائق، وكذلك تقع بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومشروع واجهة روشن، كما تقع بالقرب منها مشاريع عملاقة، مثل إكسبو الرياض الذي يبعد مسافة 10 دقائق.
وتقع الأرض في شمال شرق الرياض في حي الرمال، على طريق خزام الرابط بين طريق محمد بن فرج المؤدي إلى المطار وطريقَيْ الجنادرية والثمامة.
وتتربع الأرض على مساحة شاسعة، تبلغ 299.684.11 متر مربع.
وتسعى شركة بصمة لإدارة العقارات من خلال هذا المزاد العلني إلى توفير فرصة للمستثمرين والمطورين؛ للاستفادة من أرض في موقع استراتيجي بمدينة الرياض.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد منافسة قوية بين المستثمرين والمطورين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية في هذا المشروع.
وتُعدُّ شركة "بصمة" لإدارة العقارات رائدة في سوق العقار وإدارة المزادات الناجحة في السعودية؛ فبخبراتها وإمكانياتها العالية استطاعت تنظيم العديد من المزادات الناجحة؛ إذ تجاوز حجم أعمالها في الربعين الأولين من هذا العام المالي "2.100.000.000" ريال.