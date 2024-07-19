"سدايا": الأنظمة السعودية والأنظمة المستضافة لم تتضرر بالعطل العالمي

وقال المتحدث الرسمي لسدايا المهندس ماجد الشهري في بيان صدر اليوم: "الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني وهي تقف من خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها ولم تتعرض لأي عطل ولله الحمد، حيث تم بناؤها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة، وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدث أي عطل تقني كما حدث اليوم".